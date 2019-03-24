система 5.0;напольные фронтальные колонки;суммарная мощность 450 Вт;материал корпуса колонок MDF;частотный диапазон 28-22000 Гц

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Обзор:

QUADRAL QUINTAS 505, акустика напольная

Выгодная цена на комплект акустики Quadral Quintas 5000 II black: 42900 руб. Возможна доставка по России. Подарки и бонусы. Оформление в кредит. Купить Quadral Quintas 5000 II black в Москве по тел. +7 (495) 755-55-60. Комплект акустики Quadral Quintas 5000 II black. Имя. Email.

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